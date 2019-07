Ratinger Jonges : Gottesdienst in der Barbara-Kapelle

Gottesdienst in der Barbara-Kapelle

Zum ökumenischen Gottesdienst hatten die Jonges in die Barbara-Kapelle am Hauser Ring geladen. Foto: RP/Jonges

Ratingen Die Ratinger Jonges hatten wieder eingeladen. Mit Gert-Ulrich Brinkmann und Daniel Schilling.

(RP) Der ökumenische Gottesdienst in der Barbara-Kapelle am Hauser Ring jedes Jahr im Sommer ist mittlerweile eine gute Tradition der Ratinger Jonges. Diesmal waren rund 20 Teilnehmer gekommen, um auf engstem Raum in der kleinen Kapelle mit dem katholischen Pfarrer Daniel Schilling und dessen evangelischem Kollegen Gert-Ulrich Brinkmann gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern.