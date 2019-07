Heiligenhaus : Der Ludgerustreff hat sich viel vorgenommen

Es gib die Neuauflage der Bustour ins alte Heiligenhaus vom Ludgerustreff in die Stadt mit Altbürgermeister Peter Ihle (links). Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Das Programm für das zweite Halbjahr liegt vor. Wieder drin: geschichtskundige Stadtrundfahrten mit Peter Ihle.

(RP) Einen gewohnt bunt gemischten Veranstaltungs-Strauß hat der Ludgerustreff für das zweite Halbjahr gebunden. Schon weit voraus blickt man bei einer Art Traditionsveranstaltung: Ex-Bürgermeister Peter Ihle wird am 21. Oktober bei einer Stadtrundfahrt im Bus wieder die Frage stellen. „Kennst du Heiligenhaus?“ Bei der Rundfahrt geht es im Kern um Stadtgeschichtliches. Ein Vortreffen ist bereits am 14. Oktober, 14 Uhr, im Treff, Ludgerusstraße 2a (Tel.: 21189). Es empfiehlt sich, früh zu reservieren, bisherige Touren waren ruckzuck ausgebucht.

Eine Auswahl aus dem weiteren Programm:

Lesetreff mit Literaturwissenschaftler Björn Brehe: Lust am Lesen? Gäste tauchen mit ihm ein in die vielfältige und spannende Welt der Kurzgeschichten ein. Gemeinsam widmet man sich verschiedenen Texten zu einem Thema oder eines Schriftstellers und kommt darüber ins Gespräch. Gerne können Interessenten eigene Ideen und Texte einbringen. Beginn: 7. August, 10 Uhr, insgesamt elf Treffen.Kursbeitrag 30 Euro.

Ganzheitliches Gedächtnistraining gestaltet Dr. Helga Block von Dienstag, 27. August, 10 Uhr, an. Die Gedächtnistrainerin und Mitglied im Bundesverband Gedächtnistraining e.V. fördert mit vielfältigen Übungen Konzentration und Merkfähigkeit, regt Denken und Fantasie an. Mit Spaß und ohne Leistungsdruck fördert das Training in der Gruppe auch die Kommunikation und das Miteinander.

Folkloretanz für Junggebliebene (50+) mit Ilona Both: Dieser Kurs beginnt am 2. September, 15 Uhr, danach wöchentlich drei weitere Termine. Fit und mobil bis ins hohe Alter. Tanzen macht Spaß, fördert die Konzentration, Beweglichkeit und Koordination. In geselliger Runde werden Schrittfolgen zu Kreis- und Gruppentänzen gelernt und probiert.

Sanftes Yoga auf dem Stuhl: mit Ute Gregorius-Ode: Mit sanften Yogaübungen den Körper beweglich halten, bewusst wahrnehmen was ihm gut tut. Den Atem beobachten und mit der Bewegung verbinden. In kurzen Meditationen zu mehr Ruhe in Gefühlen und Geist finden und so auf ganzheitliche Weise die Selbstheilungskräfte anregen. Beginn: Donnerstag, 5. September, 9.30 Uhr bis 11Uhr.

Ein Düsseldorf-Rundgang zu den Denkmälern des Bildhauers Bert Gerresheim mit Dr. Hildegard Heitger-Benke, steht für Mittwoch, 18. september, auf dem Programm.