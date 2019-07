SPD-Sommerprogramm : SPD: Stadtführung startet um 16 Uhr

Am Brunnen auf dem Ratinger Marktplatz trifft man sich am Freitag, 26. Juli 2019, 16 Uhr, zur Stadtführung im Rahmen des SPD-Sommerprogramms. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Marktplatz. Eine Abmeldung ist nicht erforderlich.

(RP) Die Stadtführung zum Start des SPD-Sommerprogramms mit Andrea Töpfer vom Heimatverein beginnt am Freitag, 26. Juli 2019, bereits um 16 Uhr – und nicht, wie irrtümlich mitgeteilt, 17 Uhr. Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Marktplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die SPD Ratingerinnen und Ratingern will Bürgern wieder die Stadt näherbringen. Es werden wieder Wanderungen durch die Naherholungsgebiete, Werksbesichtigungen und Museumsführungen angeboten. Anmeldungen (sofern erforderlich) sind unter info@spd-ratingen.de möglich.