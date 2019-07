Heiligenhaus : Zufriedene Macher ziehen Bilanz des großen Weinfests

(sade) Die Gastronomen des Stadtmarketing-Arbeitskreises „Gastronomie“ schauen zufrieden auf ihr nun schon 8. Weinfest zurück. „Trotz negativer Wetterankündigung sind die Gäste auch am Freitagabend geblieben.

Und so gut besucht wie am Sonntag, habe ich das Weinfest am Basildonplatz noch nie gesehen“, freut sich Arbeitskreis-Sprecher Manfred Passenheim über den Erfolg.