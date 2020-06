Heiligenhaus : Tagespflege wird neu aufgestellt

Für Kinderbetreuung in der Tagespflege wird an neuen Richtlinien gearbeitet. Unter anderem wird die Zusammenarbeit mit der Fachaufsicht auf eine neue Grundlage gestellt. Foto: dpa

Heiligenhaus Der Jugendhilfeausschuss spricht am Dienstag, 23. Juni, in der Kant-Aula über den Entwurf überarbeiteter Richtlinien für die Kindertagespflege. Es geht im Schwerpunkt um die Qualifikation der „Tagespflegepersonen“.

Seitdem Familien einen Rechtsanspruch auf die Kindertagesbetreuung haben, wächst auch in Heiligenhaus die Zahl der Betreuungsangebote. Eine immer wichtigere Säule ist neben der Unterbringung in Kindertageseinrichtungen, dabei auch die Kindertagespflege geworden.

Dazu gehört zum einen die Betreuung durch Tagespflegepersonen, und – getragen vom SKFM – Angebote in der Großtagespflege. Im Rahmen der Novelle des Kinderbildungsgesetzes, kurz KiBiz, wie auch neuer Vorgaben im Infektionsschutz, beschäftigt sich der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung in der Kant-Aula mit Aktualisierungen der Richtlinien in der Kindertagespflege. Der überarbeitete rechtliche Rahmen nimmt dabei auch praktische Erfahrungen aus der Arbeit der Tagespflegeeltern und dem Jugendamt mit auf. „Auch mit dem Ziel, Verbindlichkeit zu erhöhen und Verwaltungsaufwand nach Möglichkeit zu reduzieren.“