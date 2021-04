Pandemie in Rommerskirchen : Corona-Selbsttests für Kitas und Tagespflege

Pandemie in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Kinder werden zu Hause von den Eltern getestet. Das NRW-Familienministerium sieht die Maßnahme als Baustein, um den Kita-Betrieb möglichst aufrecht zu erhalten.

Auch in Rommerskirchen werden allen Kindern und Beschäftigten in den Kindertagesstätten sowie allen in der Tagespflege Tätigen Corona-Selbsttests zur Verfügung gestellt, die mit Hilfe eines Abstrichs im vorderen Nasenbereich erfolgen. Darauf macht die Gemeindeverwaltung aufmerksam. Die Kinder werden allerdings ausschließlich von den Eltern getestet, und zwar zu Hause.