Ratingen : Polizei erwischt Raserin auf der B 8

Ratingen Ein speziell ausgerüstetes Motorrad war am Samstag im Einsatz. Es gab zum Teil schwere Verstöße. Bei den Verkehrskontrollen im Zeitraum von 7.30 bis 17 Uhr war der Verkehrsdienst dabei auch wieder mit dem so genannten Provida-Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann im Einsatz. Bei dem seit vielen Jahren eingesetzten Krad handelt es sich um ein zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann, das in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren.

(RP/kle) Am vergangenen Samstag hat die Kreispolizeibehörde Mettmann verstärkte Kontrollen mit Blick auf zu schnell fahrende Autos und Motorräder vorgenommen. Leider musste die Polizei dabei im gesamten Kreisgebiet erneut eine Vielzahl von teilweise enormen Geschwindigkeitsüberschreitungen ahnden.

Der auf dem Provida-Krad eingesetzte Polizeibeamte des Verkehrsdienstes stellte insgesamt elf Verstöße fest, bei denen ein sofortiges polizeiliches Einschreiten nötig war – insbesondere wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, aber auch, weil die Fahrzeugführer verbotenerweise mit dem Handy telefonierten.

Insgesamt vier Fahrzeugführer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit derart deutlich, dass auf sie ein Fahrverbot zukommt. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Düsseldorf, die im Grenzgebiet zwischen Ratingen und Düsseldorf auf der B 8 mit 119 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Auf sie kommen neben einer Geldbuße in Höhe von 160 Euro auch zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Weiterhin musste der Provida-Krad-Fahrer an diesem Samstag einige Motorradfahrer ahnden, die sich und andere bei gefährlichen Überholmanövern gefährdet hatten. Vor dem Hintergrund der guten Wetteraussichten in den kommenden Tagen sowie dem damit verbundenen und zu erwartenden verstärkten Aufkommen von Freizeitfahrten von Motorrad- und Autofahrern kündigt die Polizei weitere Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet an.