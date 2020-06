Schuldenfalle Corona : Corona treibt Bürger in Schulden

Corona treibt Bürger in Schulden

Durch Jobverlust oder Kurzarbeit wird es in vielen Haushalten finanziell eng. Ein Gespräch bei der Schuldnerberatung hilft, den Überblick zu behalten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Ratingen Job weg, Kurzarbeit, eine Pfändung droht. Die Mitarbeiter der Schuldnerberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen haben täglich mit den finanziellen Folgen des Corona-Shutdowns zu tun.

„Vielfach sind Minijobs weggefallen, mit denen die Menschen ihre Leistungen vom Amt aufgebessert haben. Nicht selten werden hier Kündigungsfristen nicht eingehalten und auch die Alternative der Kurzarbeit wird nicht angeboten. Damit fällt das Einkommen von einem auf den anderen Tag ersatzlos weg“, so Küppers. „Wenn dann noch Kredite bedient werden müssen, wird es schwierig.“

Beratung Der SkF bietet eine Schuldnerberatung an. Wo es möglich ist, findet der Kontakt telefonisch unter 02102/7116100 oder online statt.

Selbstständige, die die Einmalzahlung des Landes beantragt haben, bekamen in den meisten Fällen schnelle Hilfe. „Zum Teil wurde das Geld aber direkt wieder von den Konten gepfändet“, so Küppers. Damit stehen die Betroffenen nun wieder mit leeren Händen da. „Besonders schwer haben es kleine Unternehmen“, berichtet der Schuldnerberater. Bei den bislang aufgelegten Hilfeprogramm fallen sie durch das Raster.

Die Sparkasse Hilden/Ratingen/Velbert hat auf die Nöte ihrer Kunden reagiert. „Wir stunden betroffenen Privat- und Firmenkunden fällige Tilgungsleistungen für Darlehen für bis zu neun Monate“, informiert Christoph Smolka, Direktor Firmenkunden. Auch hier heißt es: Tätig werden. Wer den Zahlungsaufschub in Anspruch nehmen möchte, muss sich bis 30. Juni bei seinem Bankberater melden.

Auch die Arbeitsagentur hat Tipps, wie sich die finanzielle Not überbrücken lässt. „Wenn das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht, können Betroffene Wohngeld beantragen“, rät Regina Wallau, Pressesprecherin der Arbeitsagentur. Zuständig ist das Amt für Soziales, Wohnen und Integration der Stadt Ratingen. Reicht das Einkommen nicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, können Ratinger beim Jobcenter eine Aufstockung beantragen. „Wer veränderungsbereit ist, kann einen Nebenjob annehmen“, so Wallau. „Im Gesundheitswesen, bei Handelsunternehmen, in Logistik und Produktion werden durchaus noch Leute gesucht.“