Heiligenhaus : Martin Bürgener steht an der Spitze de Lions Clubs

„Querdenken“ heißt das Motto von Martin Bürgener. Er löst Jörg Liebig als Präsident des Lions Club Velbert-Heiligenhaus ab. Immer wieder die Denkrichtung ändern – das scheint zunehmend notwendig.

Jörg Liebig, nun Past-Präsident, lässt sein Amtsjahr Revue passieren. „Ein halbes U“, resümiert er per graphischem Vergeich. . Die Corona-Kurve ging eindeutig nach unten und flachte ab. „Ich hoffe sehr, dass es nun wieder bergauf geht“, wünscht er seinem Nachfolger. Trotz der Schwierigkeiten und zahlreicher Absagen, fand Liebig Möglichkeiten, die Clubabende stattfinden zu lassen. Das Highlight seiner Amtszeit war das Konzert auf dem Platz an der Vorburg in Neviges, das mit allen sechs Serviceclubs der Region stattfand. Viele Spenden konnten nicht aktiviert und für den guten Zweck ausgekehrt werden, bedauert Liebig. Die Weihnachtskalenderaktion soll auf jeden Fall in diesem Jahr stattfinden. Die beiden Präsidenten hoffen auf einen guten Verkaufserfolg für das Friedensdorf Oberhausen, das finanziell extrem unter Corona gelitten hat.