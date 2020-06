Daniel Schilling verlässt Mariendom : Kreisdechant wird in Neviges abgelöst

Im Dezember 2019 hatte der Ratinger Kreisdechant Daniel Schilling die Aufgaben im Mariendorm übernommen. Drei Priester aus Frankreich werden ihn im September ablösen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Drei Priester der aus Frankreich stammenden Gemeinschaft Sankt Martin werden ab September in der Pfarrgemeinde Velbert-Neviges und in der Seelsorge arbeiten. Sie sind dann auch zuständig für den Mariendom.

Die Tage des Ratinger Pfarrers an St. Peter und Paul und Kreisdechanten Daniel Schilling als Pfarrverweser und kommissarischer Wallfahrtsleiter in Neviges sind gezählt. Wie das Erzbistum mitteilt, wird in der Nachfolge der Franziskaner bald wieder eine geistliche Gemeinschaft seelsorglich tätig: Drei Priester der aus Frankreich stammenden Gemeinschaft Sankt Martin werden ab September in der Pfarrgemeinde Velbert-Neviges und in der Seelsorge arbeiten. Zudem sollen sie das von den Franziskanern geprägte geistliche Zentrum weiterentwickeln. Die Gemeinschaft wird dazu in Neviges eine neue Niederlassung gründen.

Ab dem 1. September werden drei Priester in der Pfarrei Maria Königin des Friedens Velbert-Neviges und Tönisheide und in der Wallfahrtsseelsorge tätig: Abbé Thomas Diradourian als leitender Pfarrer, Abbé Ignace Duchatel als Pfarrvikar und Abbé Phil Dieckhoff als Kaplan. Sie wohnen als Kommunität im ehemaligen Franziskanerkloster in Neviges. Die feierliche Einführung der Gemeinschaft in Neviges ist für den 27. September geplant.

Info Die Geschichte des Mariendoms Foto: Blazy, Achim (abz) Geplant war der Mariendom zunächst als reine Sommerkirche für die Pilgerzeit vom Frühjahr bis zum Herbst. Doch die Pilger kamen auch zu anderen Zeiten. Und so wurden nachträglich eine Heizung und eine richtige Orgel eingebaut. Die Zeit der großen Pilgerströme ist jedoch vorbei, die sich das kleine Gnadenbild mit der Darstellung der Muttergottes von Hardenberg in der Seitenkapelle der Wallfahrtskirche, eingelassen in die Mariensäule, anschauen möchten.

Die Gemeinschaft Sankt Martin (Communauté Saint Martin) ist eine Vereinigung päpstlichen Rechts von Priestern und Diakonen, die in verschiedenen europäischen Diözesen und auf Kuba wirken. Das Mutterhaus und das Priesterseminar befinden sich in Évron in Westfrankreich. Die Gemeinschaft wurde 1976 von Jean-François Guérin im Zuge der Erneuerungsbewegung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegründet. Die Priester und Diakone der Gemeinschaft sind vor allem in Pfarreien, an Wallfahrtsorten und in der Schulseelsorge tätig. Derzeit zählt die Gemeinschaft 115 Priester und Diakone.

Mehr als 340 Jahre lang wurden Pfarrei und Wallfahrt in Neviges von den Franziskanern betreut. Im vergangenen Jahr beschloss deren Leitung aus personellen Gründen, das Kloster in Neviges zum 31. Dezember 2019 aufzugeben. Die Wallfahrt zum Gnadenbild der Gottesmutter Maria nach Neviges ist die älteste Wallfahrt zur Immaculata nördlich der Alpen.