Wirtschaft : Parken: BU fordert zweite Gratis-Stunde

Mit einer neuen Initiative will die Fraktion der Bürger Union (BU) neben den bereits vom Rat beschlossenen Maßnahmen den Einzelhandel nachhaltig unterstützen und möglichst viel Kaufkraft in der Stadt halten. Am Dienstag wird das Stadtparlament über diesen Vorstoß beraten (Stadthalle, 16 Uhr).

Laut BU soll die Verwaltung beauftragt werden, ein Unterstützungskonzept zur Stärkung des Ratinger Einzelhandels und der Gastronomie in Zusammenarbeit mit der Ratingen Marketing GmbH (RMG) zu entwerfen und dem Rat zur Beratung vorzulegen. Folgende Punkte sollen geprüft werden: eine Subventionierung des Ratinger Einkaufsgutscheins „Dumeklemmer-Card“, eine Ausweitung des kostenfreien Parkens in den städtischen Parkhäusern und Parkplätzen sowie ein verbilligtes ÖPNV-Angebot vor allem am Wochenende durch ein Modell, das es zum Beispiel in Tübingen gibt („Ticketloser Nahverkehr“).

Die Fraktion hat das städtische Hilfsprogramm Einzelhandel/Gastronomie mitgetragen. Damit sei eine dringend benötigte kurzfristige Liquidität für viele Einzelhändler und Gastronomen gesichert worden, so Rainer Vogt, Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat der BU.

Allerdings sei das Programm mit nur drei Monaten Laufzeit und einer Maximalförderung von 6.000 Euro nicht geeignet, mittel- und langfristig ein Überleben der gewachsenen Strukturen des Einzelhandels und der Gastronomie zu sichern, betont er. Er fügt hinzu: „Hierzu bedarf es unserer Ansicht nach eines nachhaltig angelegten und wirkungsvollen Konzepts zur Stärkung des stationären Einzelhandels und der Gastronomie, die nach dem Shutdown durch die Corona-Krise durch die noch geltenden Beschränkungen und ordnungsrechtlichen Verfügungen in ihrer geschäftlichen Entwicklung stark behindert werden. Dieser Zustand wird nicht kurzfristig zu beheben sein und wird nach Einschätzung von Fachleuten aus der Wirtschaft zu erheblichen Verwerfungen führen. Man prognostiziert ein Einzelhandelssterben und ein Veröden der Innenstädte und Stadtteilzentren in nie gekanntem Ausmaß.“

Nachdem die Bundesregierung ein milliardenschweres Hilfsprogramm zur finanziellen Entlastung der Kommunen auf den Weg gebracht hat und die finanziellen Rahmenbedingungen nunmehr solide aufgestellt sein dürften, sollten RMG und Verwaltung/Wirtschaftsförderung umgehend ein Konzept erarbeiten, um mehr Kunden zum Einkauf und Verweilen in der Innenstadt und den Stadtteilzentren zu bewegen, fordert die Bürger Union.

„Der Antrag der Optimisten-Fraktion zur bloßen Stärkung des Online-Handels, den die Geschäftsführung der RMG in der vergangenen Woche bereits negativ kommentiert hat, erscheint der Fraktion der Bürger Union ebenso ungeeignet wie der in einem offenen Brief an Einzelhandel und Gastronomie geäußerte Plan der FDP Ratingen, eine Gewerbesteuersenkung für 2021 in Aussicht zu stellen“, heißt in dem BU-Antrag. „Letzteres dürfte angesichts der finanziellen Misere der inhabergeführten Geschäfte und Gastronomie ein völlig ungeeignetes Mittel sein. Bevor Steuersenkungen greifen können, müssen wir erst einmal dafür sorgen und unterstützend einwirken, dass überhaupt wieder Geld verdient werden kann“, meint Vogt.

Mehrere Kommunen in NRW wie Olfen oder Selm hätten durch Subventionierung ihrer städtischen Einkaufsgutscheine ein Programm initiiert, um Bürger zu mehr Einkäufen am jeweiligen Standort zu bewegen. So wird ein Einkaufsgutschein zu zehn Euro für acht Euro verkauft, die Stadt unterstützt diese Initiative mit dem Differenzbetrag. Da der Gutschein einen höheren Gesamtumsatz auslöst, wäre eine solche Aktion mit der Dumeklemmer-Card zur Ankurbelung des für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäftes sehr hilfreich, findet die BU. Hierfür sollte ein angemessenes Gesamtbudget eingeplant werden.

„Wir werden immer wieder von Bürgern darauf angesprochen, dass eine Stunde freies Parken zu kurz ist, um Einkäufe zu erledigen. Auch die alte Regelung mit zwei Stunden gerade für Dienstleister und Gastronomen wäre doch wesentlich attraktiver. Diese Regelung darf dann nicht nur auf den etwa 200 bewirtschafteten Parkscheibenparkplätzen gelten, sondern flächendeckend auf allen städtischen Parkflächen, um einen unerwünschten Parksuchverkehr zu vermeiden“, meint Vogt.

Das vom Rat verabschiedete städtische Zuschussprogramm hat ein Volumen von maximal 6,5 Millionen Euro (davon drei Millionen als zweckgebundene und rückzahlbare Liquiditätsbeihilfe). Es ist angelegt als ergänzende Unterstützung zu den bestehenden Bundes- und Landesförderprogrammen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. „Diese Maßnahmen wirken meist sehr kurzfristig“, erläutert Bürgermeister Pesch.