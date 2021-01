Kreis Mettmann : Schuldiskussion in Mettmann strahlt auf Heiligenhaus ab

Schuldiskussion in Mettmann strahlt auf Heiligenhaus ab

Heiligenhaus/Mettmann Die Anmeldefristen für weiterführende Schulen in Mettmann und Heiligenhaus stehen, mit Blick auf die Gesamtschule Hülsbecker Straße, in diesem Jahr möglicherweise unter besonderen Vorzeichen.

(von/köh) Grund: Für die geplante Gesamtschule in Mettmann – Start zum kommenden Schuljahr – werden im Februar die Anmeldungen für Kinder, die zur weiterführenden Schule wechseln, zu einem vorgezogenen Termin angenommen. Derzeit und bereits seit Jahren – pendeln jährlich ungewöhnlich viele Schüler von Mettmann zur Gesamtschule in Heiligenhaus ein. Versuche, die daraus für Heiligenhaus entstehenden Kosten auf beide Kommunen zu verteilen, scheiterten in der Vergangenheit.