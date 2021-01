Fortbildung : VHS setzt weiter auf Online-Kurse

Um den Ratinger Bürgerinnen und Bürgern dennoch die Möglichkeit zum Lernen in der Gruppe zu geben, richtete das VHS-Team kurzfristig Online-Kurse ein. Das Team der VHS Ratingen wünscht allen Ratingerinnen und Ratingern ein besinnliches Weihnachtsfest. Von links: Annetrud Verhoeven, Karin Thiel, Harald Filip, Philipp Lehr, Claudia Stawicki, Andrea Wiebke, Britta Jansen Foto: VHS Ratingen

Ratingen Am 22. Februar ist der Semesterstart: Man will alle Angebote umsetzen. Um den Ratinger Bürgern dennoch die Möglichkeit zum Lernen in der Gruppe zu geben, richtete das VHS-Team kurzfristig Online-Kurse ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Coronabedingt musste die Volkshochschule (VHS) den Kursbetrieb im November und Dezember einstellen, nur berufsbezogener und prüfungsrelevanter Unterricht konnte in Präsenz stattfinden.

Um den Ratinger Bürgern dennoch die Möglichkeit zum Lernen in der Gruppe zu geben, richtete das VHS-Team kurzfristig Online-Kurse ein. „Dort, wo uns sowohl die Dozenten als auch die Teilnehmer ihre Bereitschaft signalisiert haben und es technisch handhabbar war, haben wir virtuelle Kursräume in der VHS-Cloud und auch mit Hilfe anderer Konferenz-Tools zur Verfügung gestellt. Vor allem im Fremdsprachen- und Gesundheitsbereich wurde dieses Angebot gut angenommen. Insgesamt 39 Online-Kurse konnten so stattfinden“, erklärt Claudia Stawicki, die Leiterin der VHS.

„Nun ist das Programmheft für das Frühjahr 2021 fertig gedruckt, und wir hoffen, dass zum Semesterstart am 22. Februar alle geplanten Kurse und Einzelveranstaltungen in Präsenz stattfinden können. Online-Angebote wird es zusätzlich natürlich auch geben.“ Der Schwerpunkt des kommenden Semesters liegt auf dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

Damit folgt die VHS dem Aufruf des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, sich diesem Bereich verstärkt zu widmen. Das Team der VHS wird dies auch über das nächste Semester hinaus weiter ausbauen.

Die sich ständig ändernden Herausforderungen in der gesamten Welt machen es notwendig, dass sich jeder Einzelne über die globalen Entwicklungen informiert, somit die Auswirkungen seines eigenes Handelns hinterfragt und sich gegebenenfalls neu ausrichten kann.

Alle Details zu den Veranstaltungen im Frühjahr sind aktuell auf der Webseite der VHS unter www.vhs-ratingen.de abrufbar.