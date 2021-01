Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Velberterin ist die 300. Corona-Tote im Kreis

Kreis Mettmann Knapp 50 Neuerkrankungen meldet der Kreis für Montag. Die Zahl der Todesfälle erreicht die 300-Marke. Bisher waren kreisweit 11.009 Personen am Coronavirus erkrankt.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1182 Infizierte, 46 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 68 (+1; 1 Neuerkrankung), in Haan 82 (+3; 3 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 72 (+2; 1 Neuerkrankung), in Hilden 168 (+2; 2 Neuerkrankungen), in Langenfeld 100 (+2; 3 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Mettmann 128 (+5; 5 Neuerkrankungen), in Monheim 96 (+3; 3 Neuerkrankungen), in Ratingen 156 (+3; 3 Neuerkrankungen), in Velbert 245 (+25; 29 Neuerkrankungen, 3 genesen) und in Wülfrath 67 (unverändert).

Todesfälle Verstorben ist eine 82-jährige Frau aus Velbert. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 300.