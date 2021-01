Ratingen West : Versöhnungskirche lädt zu vier Diksussionsabenden ein

West Luthers Glaubensüberzeugungen und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart stehen im Mittelpunkt einer vierteiligen Seminarreihe in der Versöhnungskirche. Start ist der 19. Januar.

An vier Diskussionsabenden beschäftigt sich die Versöhnungskirche in Kooperation mit dem evangelischen Familienbildungswerk mit Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen.“ Der Autor fasste darin vor 500 Jahren seine Glaubensüberzeugungen zusammen. Welche Entwicklungen hat sie angestossen? Welche Kraft und Bedeutung hat sie heute in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, in der Corona-Krise? Diesen Fragen wollen die Organisatoren nachgehen.