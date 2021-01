Ratingen : Netto in der Wallpassage schließt

Mitte Februar schließt der Netto-Markt in der Ratinger Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Konzernleitung bestätig das Aus für den Standort in der Ratinger Innenstadt. Am 13. Februar ist Schluß. Die Mitarbeiter sollen in umliegenden Filialen beschäftigt werden.

Nur noch wenige Wochen, dann verliert die Wallpassage einen weiteren Mieter. Die Netto-Filiale steht vor dem Aus. „Da die Filiale in Ratingen nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Größe und Gestaltung entspricht, hat Netto Marken-Discount sich entschieden, diesen Standort zum 13. Februar zu schließen“, heißt es auf Nachfrage aus der Konzernleitung.

Für das Team gibt es Hoffnung: „Wir werden die betroffenen Mitarbeiter weiter in den umliegenden Filialen beschäftigen“, so der Konzern.

Drei weitere Filialen gibt es auf Ratinger Stadtgebiet: in der Berliner Straße 31, am Berliner Platz 3 und in der Sohlstättenstraße 11. Sie sollen weiter die Nahversorgung gewährleisten. Insgesamt betreibt Netto rund 4000 Discounter im gesamten Bundesgebiet. Seit 2005 gehört Netto zum Edeka-Verbund.