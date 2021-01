Neues Wohnquartier in Mönchengladbach : Bebauungsplan für Maria-Hilf-Areal liegt aus

Mönchengladbach Interessierte können die Unterlagen bis 19. Februar einsehen. Auf dem Gelände entsteht ein Wohngebiet. Baustart soll im Jahr 2022 sein.

Mitten in der Gladbacher Innenstadt soll auf dem früheren Krankenhaus-Gelände des Maria Hilf in den kommenden drei Jahren ein Wohngebiet für mehr als 700 Menschen entstehen. In Hanglage des Abteibergs ist auf einer 4,6 Hektar großen Fläche eine Mischung aus Mehrfamilien- und Stadthäusern, Grünflächen, Quartiersgarage und Veranstaltungsräumen in den denkmalgeschützten Gebäuden geplant.

Die Bebauungsplan-Entwürfe für die so genannten Maria-Hilf-Terrassen gehen in die öffentliche Auslegung. Dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Bauen und Stadtentwicklung entsprechend haben Interessierte dabei Gelegenheit, die Planunterlagen einzusehen sowie zur Äußerung und Erörterung. Möglich ist das von Dienstag, 5. Januar, bis Freitag, 19. Februar, jeweils montags bis donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr im Fachbereich Stadtentwicklung und Planung, Rathaus Rheydt (Eingang G), Markt 9, im Foyer des III. Obergeschosses.

Wie die Stadt mitteilt, sind Kundenbesuche in den Dienststellen der Stadtverwaltung wegen der Corona-Pandemie nur nach Terminvereinbarung per Telefon (02161/25-8565, 02161/25-8566) oder per E-Mail (blp-beteiligung@moenchengladbach.de) und unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen möglich. Die Planunterlagen können außerdem innerhalb der Auslegungsfrist auf der Internetseite der Stadt Mönchengladbach unter Rathaus/Stadtplanung/Aktuelle Bauleitplanverfahren eingesehen werden. Äußerung und Erörterung sind auch per E-Mail an blp-beteiligung@moenchengladbach.de möglich.