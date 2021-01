Kostenpflichtiger Inhalt: Container laufen über : Ratingen kämpft mit Feiertagsmüll

Altpapierabfuhr Ratingen , hier auf der Talstraße Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen An vielen Standorten in der Stadt quollen Weihnachten und Silvester die Papiercontainer über. Die Stadt Ratingen reagiert mit Sonderleerungen, kommt aber gegen mangelnde Disziplin der Bürger nicht an.