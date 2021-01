Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 54 Tote seit den Weihnachtstagen

Kreis Mettmann 299 Todesopfer forderte das Coronavirus im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie. Allein seit Weihnachten starben 54 Frauen und Männer mit und an Covid19.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1136 Infizierte, 69 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 67 (+16; 16 Neuerkrankungen), in Haan 79 (+2; 2 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 70 (-1), in Hilden 166 (+23; 23 Neuerkrankungen), in Langenfeld 98 (+3;4 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Mettmann 123 (+5; 6 Neuerkrankungen), in Monheim 93 (+13; 14 Neuerkrankungen), in Ratingen 153 (+8; 11 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Velbert 220 (unverändert) und in Wülfrath 67 (unverändert).