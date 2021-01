Projekte : Jugendkulturjahr geht 2021 weiter

Ein Graffiti-Projekt während des Jugendkulturjahres in Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auch in 2021 geht es weiter: Das Jugendkulturjahr ist im Stadtgebiet sichtbar. Das liegt nicht nur an den bisher zwölf Trafohäusern der Stadtwerke Ratingen, die mit Graffiti-Bildern verschönert wurden.

Auch wenn das Jugendkulturjahr nach dem erfolgreichen Auftakt in der Eissporthalle und dem Jugendkulturtag Anfang März 2020 anders gelaufen ist als gedacht, werten die Organisatoren von Jugendamt und Kulturamt das Großprojekt dennoch als einen vollen Erfolg. Welche Projekte bisher gelaufen sind, kann man auf der Webseite www.jkj2020.de nachlesen. Dort gibt es zahlreiche Fotos, Videos und Soundfiles zu den Veranstaltungen.

An der Stadthalle wurden verschiedene Flaggen gehisst, die als Projekt von Schülern der Boje Ratingen gestaltet wurden. Hinter dem Kürzel Boje verbirgt sich die berufliche Orientierung junger Erwachsener. Die Fahnen sind als Zeichen zu verstehen, dass das Jugendkulturjahr weitergeht.