Heiligenhaus : Berlin-Tour führt direkt in den Reichstag

Berlin-Tour führt direkt in den Reichstag

Heiligenhaus (RP) Mit seiner Einladung ermöglichte der Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Beyer 50 interessierten Bürgern einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Berliner Politik-Betriebs.

Unter anderem wurde im Rahmen eines Vortrags erklärt, wie der Deutsche Bundestag arbeitet und welche Rolle und Funktionen dem Parlament im politischen System der Bundesrepublik zukommen. Danach nahm sich Beyer Zeit, um über seine Arbeit in Berlin zu berichten und mit seinen Gästen zu diskutieren. Neben dem Herz der Demokratie besuchte die Gruppe auch das Bundeskanzleramt. Als besonderen Höhepunkt der Reise empfanden alle Teilnehmer den emotionalen Rundgang durch das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. In diesem Jahr begeht Deutschland den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution in der DDR.