Kreis Mettmann : Übungssache: Kreisjugendfeuerwehren meistern Einsatz

Heiligenhaus (RP) Die Kreisalarmübung der Jugendfeuerwehren stellte sich auch in diesem Jahr als große Herausforderung für die Nachwuchskräfte aus dem Neanderland dar. Das Szenario: In einem renommierten Ratinger Gewerbebetrieb brach ein Großbrand aus.

Nicht so den Nachwuchsgaranten: Überaus „gechillt“ nahmen die rund 200 Jungen und Mädchen aus fast allen Jugendfeuerwehren im Kreis Mettmann die Aufgabe wahr und widmeten sich cool und erfolgreich der Menschenrettung und der Brandbekämpfung. Wie in manchen Realeinsätzen, war auch hier der Mangel an Löschwasser ein großes (bewusst eingespieltes) Problem. Aus dem Gratenpoeter See musste daher das Löschmittel in vielen hundert Metern Schlauch zur Einsatzstelle gepumpt werden.