Erneute Kandidatur : Beyer als CDU-Bundestagskandidat nominiert

(RP/jün)) Zum vierten Mal schickt die CDU im Nordkreis Peter Beyer in den Wahlkampf um den örtlichen Bundestagswahlkreis. Von 84 gültigen Stimmen der CDU-Mitgliedern in den digital vernetzten Hallen in Ratingen und Heiligenhaus erhielt Peter Beyer 79 Ja-Stimmen und geht somit gestärkt mit einem Ergebnis von 94 Prozent mit dem Rückhalt seiner Partei in den Wahlkampf.