Handball : In der Landesliga sind TuS II und TVA II oben dabei

Ratingen/Angermund Erfolgreiches Wochenende für die Reserve-Mannschaften in der Landesliga: Der TV Ratingen II holt mit einem Remis daheim über Gerresheim den ersten Saisonpunkt, der TuS 08 Lintorf II ist nach seinem 26:20-Sieg über Cronenberg Dritter hinter dem TV Angermund II, der Überruhr II 28:26 schlägt.

Der TV Ratingen II konnte es im Heimspiel der Handball-Landesliga nicht verhindern, dass Nils Kossmann von der HSG Gerresheim 13 Tore warf, aber ein Punkt, der erste in dieser Spielzeit, blieb beim 22:22 (12:12) dennoch am Europaring. Es gibt nur einen Absteiger, denn die HSG Neuss III hat ihre Mannschaft zurückgezogen. Die Führung in Ratingen wechselte ständig, der TV konnte sich nach 42 Minuten durch den Treffer von Cedrik Fuck mit 18:15 etwas absetzen. Es reichte nicht, am Ende war Gerresheim dem Sieg näher, aber Kossmanns Wurf kurz vor dem Abpfiff wurde geblockt, und so zeigte sich Trainer Stefan Oberwinster auch zufrieden: „Ein gerechtes Ergebnis. Wir wussten, wie gut der Kossmann werfen kann, uns war aber wichtig, dass seine Nebenleute kaum treffen.“ Stark spielte Christian Böcker, den Oberwinster erst kurz vor dem Anpfiff informierte, dass er als Abwehrmann und Kreisläufer dringend gebraucht wird.