Golf Charity Velbert

Golfturnier für den guten Zweck bringt 40.000 Euro : Rekord-Spende hilft der Forschung

Niederberg Siebte G.v.T. Golfcup Charity in Velbert Für den Förderverein der Essener Tumorklinik kam die Rekordsumme von 40.000 Euro zusammen, die noch am gleichen Abend an Professor Dr. Martin Schuler übergeben wurden.

Dass die Golfer Ende Juli bei der siebten Graf-von-Thun (G.v.T.) Golfcup Charity auf der Anlage des Golfclubs Velbert Gut Kuhlendahl nach langer Hitzewelle ausgerechnet den ersten Tag mit leichtem Morgenregen erwischten, machte ihnen nicht besonders viel aus. Im Gegenteil: die 67 von Wolf Rainer Graf von Thun und Hohenstein eingeladenen Teilnehmer freuten sich, dass ihnen für ihre Abschläge und Puttings nicht die über 30 Grad heiße Sonne herunter schien, sondern sie bei Bewölkung und angehnehmen rund zehn Grad weniger ihre Golfschwünge ausführen konnten. Gleichwohl waren Teilen des Golfkurses die Hitzestrapazen der vergangenen Wochen anzusehen. Die Greenkeeper haben seit geraumer Zeit alle Hände voll damit zu tun, Abschläge, Fairways und Putting-Greens in frischem Grün zu halten.

GvT-CharityCup: Sandra Kiriasis am Putter, Organisator Rainer von Thun schaut zu. Foto: RP/Stefan Mülders

Schon traditionell begann das Charity-Turnier zugunsten des Fördervereins der Essener Tumorklinik mit dem exklusiven Frühstück für alle Teilnehmer in der Clubgastronomie. Jeder einzelne ist von Thun persönlich bekannt, was trotz großer Teilnehmerzahl für ein familiäres Turnier sorgt. Aus ganz Deutschland reisten die Golfer an, unter ihnen auch der ehemalige Box-Profi Sven Ottke mit Lebensgefährtin Monic Frank und Bob-Olympionikin Sandra Kiriasis. „Ich versuche immer, auch ein paar Prominente nach Velbert zu holen“, sagt Rainer von Thun. „Selbstverständlich geht es nicht nur um sportlichen Ehrgeiz und den sozialen Zweck, sondern vor allem um einen schönen Tag für die Teilnehmer.“ Auf der kleinen Hütte an Loch 11 wurden die Golfer mit Snacks und Getränken versorgt, an Loch 14 hatte von Thun mit einer besonderen Attraktion gelockt: Für ein „Hole-in-One“ winkte dem Glücksritter eine Girard-Perregaux-Armbanduhr aus dem Hause Achim Reich im Wert von 12.000 Euro. Überhaupt tragen neben den Teilnehmern zahlreiche Sponsoren und Spender für die Versteigerung und die Tombola zum gelungenen Golf-Tag bei. Letztere wird traditionell im mit namentlich gekennzeichneten Golfbällen Betonmischer ausgelost.



Mit jedem Charity-Cup wurde der Erlös gesteigert. Die 28.000 Euro aus 2016 wurden auf sagenhafte 40.000 Euro gesteigert. Nachdem es erst so aussah, dass man knapp unter der bisherigen Höchstmarke bleiben würde, stockten mehrere Gäste den Betrag auf den neuen Rekord auf.