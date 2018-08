Noch Plätze frei: Triathlon-Chef freut sich auf 10. Auflage

Ratingen Am 9. September feiert der Stadtwerke-Triathlon in Ratingen runden Geburtstag. Georg Mantyk ist zufrieden.

Neun Jahre ist es her, da startete Georg Mantyk in Ratingen mit einem Projekt: Ein Triathlon in der Stadt. Mittlerweile gehört der Stadtwerke-Triathlon Ratingen zum festen Sportprogramm der Stadt. In diesem Jahr findet der Wettbewerb am 9. September statt. „Natürlich hatten wir die Hoffnung, in Ratingen etwas aufzubauen, das langfristig und nachhaltig funktioniert. Das ist glücklicherweise gelungen“, sagt Mantyk. „Für viele ist der Triathlon zu einem festen Termin zum Ende der Saison geworden.“