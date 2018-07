Ratinger Maler stellen im Seniorenzentrum aus

Die Club der Ratinger Maler hat auch schon bei Fidus in der Josef-Schappe-Straße ausgestellt. Jetzt gibt es eine Premiere im Seniorenzentrum an der Rosenstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Im Seniorenzentrum an der Rosenstraße gibt es eine Premiere mit Künstlern. Der Club der Ratinger Maler ist zum ersten Mal dabei.

(kle) Farbenfroh, kreativ, abwechslungsreich: Unter dem Motto „50/60er Jahre“ findet am kommenden Samstag, 4. August, ab 15 Uhr das alljährliche Sommerfest im Seniorenzentrum an der Rosenstraße statt. Gleichzeitig wird eine Ausstellung mit Bildern des Clubs Ratinger Maler eröffnet.

Das Sommerfest für Bewohner und Angehörige wird bei schönem Wetter draußen veranstaltet. Passend zum 50/60er-Jahre-Motto werden der Internationale Chor Ratingen mit Schlagern und die Tanzgruppe Devils and Dolls mit ihrem Auftritt für gute Stimmung sorgen.

Die Zusammenarbeit mit dem Club Ratinger Maler hat in diesem Jahr Premiere: Rund 70 Bilder werden für ein Jahr in den Räumen der Verwaltung und in allen Wohnbereichen aufgehängt. Der Kontakt zum Künstlerverein entstand über Angehörige einer Bewohnerin.