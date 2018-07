Heiligenhaus: Peter Ihle unterwegs

Heiligenhaus „Heiligenhaus früher“ – Ex-Bürgermeister Peter Ihle ist ganz in seinem Element auf einer kleinen Rundfahrt.

Beinahe folgerichtig ist auch sein aktuelles Projekt in Zusammenarbeit mit dem Ludgerustreff ein voller Erfolg: Ihle macht den Stadtführer ins alte Heiligenhaus. Gestern war es wieder so weit. Der vollbesetzte Bus startete an der Rheinlandstraße.

„Weißt du noch, wie es früher war?“ Das ist für Niering und Ihle die so simpel klingende Leitfrage. Aber wenn es an die Details geht, wird es hier und da kritisch. Gab es früher drei, vier oder fünf Kinos in Heligenhaus? Ihle weiß es dank seiner Vorbereitungen besser. „Es gab sechs.“ „Schlenker“ nennt der Stadtführer die zahlreichen Anekdoten, die unbedingt zur Stadtführung gehören. Ebenso die genaue Kenntnis der allermeisten Bewohner in den Gründerzeithäusern entlang der drei Kilometer langen Hauptstraße.Und wenn das eigene Gedächtnis doch einmal passen musste, konnte und kann sich Ihle auf Stadtarchivar Hartmut Nolte verlassen. „Mit ihm zusammen habe ich an der Chronik zum 150-jährigen Bestehen des ältesten Vereins der Stadt gearbeitet“, sagt Ihle. So kam der MGV Frohsinn zu seinem eigenen Geschichtsbuch – und der damalige Stadtführer in spe zu einem Fundus in Sachen Ortsgeschichte.