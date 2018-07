Tag des Denkmals

Ratingen Am 9. September öffnen wieder zahlreiche Denkmäler ihre Türen für Besucher. Der Dicke Turm, die alten Hoffmann-Werke und Schloss Landsberg können dann besichtigt werden.

Auf der Liste der Sehenswürdigkeiten stehen in diesem Jahr der Dicke Turm, die ehemaligen Hoffmann-Werke in Lintorf sowie das Schloss Landsberg. Ein Flyer mit detaillierten Beschreibungen der einzelnen Denkmäler und Öffnungszeiten an diesem Tag ist in der Touristinformation, Minoritenstraße 3a, erhältlich.