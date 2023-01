Ratingen Die Geschichte der Brügelmann- Dynastie

Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford lädt am Sonntag, 22. Januar, 2023, findet von 14 bis etwa 15.30 Uhr die Führung durch das Herrenhaus „Die Brügelmanns. Eine Unternehmerdynastie in der Frühindustrialisierung“ statt, in der die Gäste der Gründerfamilie der ersten Fabrik auf dem Kontinent auf die Spur kommen können. Wenn der Vater der Schwiegertochter der eigene Cousin zweiten Grades ist – dichte und über Generationen geknüpfte Heiratskreise gibt es nicht nur in adligen Kreisen. Auch der Elberfelder Kaufmann Johann Gottfried Brügelmann, der 1783/84 im rund 30 Kilometer entfernten Ratingen eine Baumwollspinnerei gründete, war familiär eng mit bedeutenden Kaufmanns- und Bankerfamilien aus dem Wuppertal verbunden. Einen erheblichen Anteil am Startkapital des Unternehmens hatte Anna Christina Brügelmann, die Ehefrau des Firmengründers und Mitglied der Wuppertaler Kaufmannsfamilie Bredt.