Kochen in Ratingen Ratingerin kocht nach Rezepten von Starkoch Ottolenghi

In zwei weiteren Kursen nimmt Gabriele Förster die Teilnehmer mit auf eine Geschmacksreise in den Libanon. Die Ratingerin hat lange im „Paris des Ostens“ gelebt und hat die Köstlichkeiten des Landes in guter Erinnerung. „Teilnehmer erleben die frische, großartige Küche des Orients, die sie auch in Ratingen nachkochen können“, verspricht Förster. Hummus, Baba Ganoush und Tabouleh versprechen nicht nur ein Geschmackserlebnis, sie sind auch gesund. „Und das Beste: Alles was Sie zum Kochen brauchen, können Sie in Ratingen kaufen, in den kleinen versteckten Läden“, so Förster.