Ratingen CDU empfängt Gäste aus Politik und Gesellschaft

Der Gastredner, Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen, hat in seinem Vortrag „Energieversorgung 2023/2024 Chancen und Risiken“ erklärt, warum und wie sich die Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine so verteuert haben. Die Perspektive für 2023 sei nach einem turbulenten Jahr 2022 für alle Stadtwerke durchwachsen. So habe man ungeplant viele Kunden von Billiganbietern, die ihre Lieferung plötzlich eingestellt haben oder sich aus dem Markt verabschiedet hatten, aufgenommen und zusätzliche Energie an einem zeitweise sehr engen Markt beschaffen müssen. Bunse geht davon aus, dass sich die Preise auf einem höheren Niveau als vor der Krise langfristig stabilisieren werden. Parallel dazu werde der Ausbau der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Stadtverwaltung angegangen.