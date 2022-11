Museum Cromford : Cromford bietet alternatives Adventsprogramm

Ratingen Zum letzten Mal lädt das Textilmuseum Cromford in die Ausstellung Modische Raubzüge ein. Am Sonntag, 27. November, wird den ganzen Tag Programm geboten.

() Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford zeigt bis zum 27. Novmber die Sonderausstellung „Modische Raubzüge. Von Luxus, Lust und Leid. 1800 bis heute“. Am Schlusstag der Ausstellung lädt das Haus mit einem bunten Programm von 11 bis 18 Uhr zur Finissage ein.

Ein alternatives Adventsprogramm bietet das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford am Sonntag, 27. November. Jung und Alt kommen den gesamten Tag in den Genuss abwechslungsreicher Angebote und können eintauchen in die faszinierende Welt der Tiere und Mode.