Ferienaktion für Kinder Die Tierwelt rund um Cromford

Mäuse in der Speisekammer, Pferde in der Remise, Hamster auf den Feldern, Fische im Flüsschen Anger und der Hund von Fabrikgründer Johann Gottfried Brügelmann als sein treuer Gefährte im Herrenhaus. Welche Tiere lebten um 1800 rund um die Cromforder Textilfabrik, in den Wäldern und Ländereien? Und welche Spuren lassen sich heute von ihnen noch entdecken?