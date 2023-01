Feuer in Ratingen Wieder Brand auf Goldkuhle-Gelände

Wie bereits berichtet, soll das alte Areal neu gestaltet werden – ein sehr komplexes Verfahren. Das Gelände des Unternehmens Goldkuhle, das einst in Hösel an der Bahnhofstraße beheimatet war, liegt inzwischen so lange brach, dass man sich kaum noch an die betriebsamen Zeiten erinnern kann. Heute ist die Düsseldorfer Wohnkompanie Eigentümer des Areals und hat überarbeitete Pläne vorgelegt. Aus den ursprünglich vorgesehenen rund 300 Wohneinheiten des autofrei geplanten Waldviertels wurden 240. Die Gesamtgestaltung des Areals wird insgesamt offener. Die Innenhöfe, um die die Häuser in U-Form angelegt sind, bieten somit mehr Platz und eine höhere Aufenthaltsqualität.