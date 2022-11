Textilfabrik Cromford Textilfabrik bietet Programm zum zweiten Advent

Spannende Einblicke in die Kindheit um 1800 gibt das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford um 14 Uhr. Denn gegensätzlicher konnte Kindheit kaum sein: Vor 200 Jahren arbeiteten schon sechsjährige Kinder in Cromford an den Spinnmaschinen, manchmal zusammen mit älteren Geschwistern oder ihren Eltern. Mit dem Lohn, den sie nach einem zehnstündigen Arbeitstag bekamen, unterstützten sie ihre Familien. Ganz anders sah die Kindheit von Johann Gottfried Junior und Jakob Wilhelm aus, die als Söhne des Fabrikgründers Brügelmann im Herrenhaus Cromford aufwuchsen. Sie lernten lesen, schreiben und rechnen, und sollten später die Baumwollspinnerei leiten.