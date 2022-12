Museum Cromford Museum startet mit Programm ins Jahr

Kinder erhalten in den Schulferien, am Donnerstag, 5. Januar, von 14 bis 16 Uhr, die Möglichkeit, das Gelände rund um die Fabrik kennenzulernen und selbst kreativ zu werden. Am darauffolgenden Sonntag, 8. Januar, bietet das Museum um 14 Uhr eine eineinhalbstündige Führung durch die Hohe Fabrik und das Herrenhaus an.