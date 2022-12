Stadtwerke Heiligenhaus Gaskosten: „Entlastung automatisch“

Dauerauftrag: Kunden, die ihren monatlichen Abschlag per Dauerauftrag an uns entrichten, können diesen für den Monat Dezember stoppen, so dass diese Abschlagszahlung nicht überweisen. Sollte der Dauerauftrag auch im Dezember durchlaufen, so wird die Rückerstattung mit der nächsten Jahresabrechnung verrechnet. Es findet keine direkte Rücküberweisung des Dezemberbetrags statt. Die Soforthilfe Dezember wird auf der nächsten Rechnung ausgewiesen.