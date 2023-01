Großer Ratinger Empfang Bürgermeisterempfang an diesem Freitag

Während der zeitweiligen Entspannung der Pandemie-Situation im Jahr 2021 konnte man davon ausgehen, dass ein traditioneller Neujahrsempfang 2022 in der Stadthalle wieder möglich sein würde. Die Vorbereitungen liefen bereits. „Doch Anfang Dezember mussten wir uns eingestehen, dass die Durchführung einer solchen Veranstaltung, die ihren Reiz aus dem unbeschwerten, geselligen Beisammensein und dem persönlichen Austausch mit vielen Menschen bezieht, angesichts des rasant steigenden Infektionsgeschehens nicht zu verantworten war“, meinte Pesch damals. „Und zwar selbst dann nicht, wenn die Rechtslage sie theoretisch noch erlaubt. Also haben wir die Reißleine gezogen und sind wieder auf ein virtuelles Format umgeschwenkt“, fügte der Jurist und Diplom-Kaufmann an. Nun freut sich der Bürgermeister auf ein Wiedersehen mit Gästen in Präsenz. Man spüre ja die Freude unter den Bürgern, wieder zusammenzukommen. Der Neujahrsempfang des Bürgermeisters gehört zu den großen gesellschaftlichen Veranstaltungen im Jahreskalender.