Fahrradfreundlicher Betrieb : Ratinger Unternehmen wird „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“

Ratingen Mit verschiedenen Maßnahmen versucht das Ratinger Unternehmen Capgemini, die Mitarbeiter zu motivieren, das Auto stehenzulassen und statt dessen mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Als erstes Ratinger Unternehmen wurde der Betrieb jetzt als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

() Mit mehr als 1000 Mitarbeitern an der Balcke-Dürr-Allee ist Capgemini Deutschland Anbieter von Management- und IT-Beratung, digitaler Transformation sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Seit vielen Jahren setzt sich Capgemini für Nachhaltigkeit und Mobilität ein. Jetzt wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: Capgemini hat vom Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) die EU-weite Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ und das Siegel in „Silber“ erhalten. Auditor Uwe Bensch und das Vorstandsmitglied Tim Fuhrmann vom ADFC Neanderland hat dem Management von Capgemini in Anwesenheit der Stadt Ratingen auf der Dachterrasse des Unternehmens die Urkunde überreicht.