Unfall in Homberg : Polizei sucht verletztes Unfallopfer

Die Polizei sucht nach einer Dame, die am Freitag in Homberg abngefahren wurde. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Homberg Bei einem Unfall am Freitagmittag, 10. Juni, auf der Brachter Straße in Homberg wurde eine Fußgängerin verletzt. Diese wird jetzt von der Polizei gesucht.

() Eine 55-jährige Düsseldorferin wartete gegen 13.55 Uhr auf eine Lücke im Verkehr, um vom Altenbrachtweg in die Brachter Straße Richtung Ratingen abbiegen zu können. Ein Linienbus hielt schließlich im Einmündungsbereich und ermöglichte der Frau so das Abbiegen. Als die 55-Jährige auf die Brachter Straße einbog, missachtete sie eine dreiköpfige Fußgängergruppe, die in diesem Moment die Brachter Straße in Richtung Altenbrachtweg überquerte. Die Fahrzeugführerin stieß mit einer der Fußgängerin zusammen. Diese stürzte durch die Wucht des Aufpralls und verletzte sich. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich die augenscheinlich leicht verletzte Dame gemeinsam mit den zwei weiteren Fußgängerinnen zu Fuß in Richtung Brachter Hof. Die Fahrzeugführerin kann die Unfallbeteiligte folgendermaßen beschreiben: 60-65 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, kräftige Statur, blonde Haare, bekleidet mit einer beigefarbenen Hose, einem weißen T-Shirt und einer beigefarbenen Weste. Die Dame sprach offenbar kein Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/99816210, entgegen.