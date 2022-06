Theaterprojekt Bona Mente : Geflüchtete erzählen ihre Geschichte

Geflüchtete berichten von ihrem Weg in eine neue Heimat. Foto: Bona Mente

West In dem Theaterprojekt „Mein Weg“ erleben die Zuschauer die Reise von Geflüchteten aus ihrem Heimatland bis nach Ratingen. Das Publikum zeigte sich tief berührt.

„Mein Weg“, so heißt das Theaterprojekt des Vereins Bona Mente, das im Freizeithaus in West aufgeführt wurde. Bei dem Projekt handelt es sich um die Darstellung von Geschichten geflüchteter Menschen aus Syrien und Afghanistan. Diese wurden zuvor in einem gleichnamigen Buch festgehalten, welches an die Zuschauer der Aufführung ausgegeben wurde.

Darsteller zwischen zehn bis 41 Jahren präsentierten Erinnerungen an zerstörte Städte, zurückgelassene Familien und die gefährliche Reise ins Ungewisse – in ein Land fernab der Heimat. Verkörpert wurden die Rollen durch Darsteller aus Ratingen West und Umgebung. Davon, die realen Protagonisten der Geschichten als Schauspieler einzusetzen, wurde abgesehen, zu groß sei die Gefahr der Retraumatisierung.

Die Geschichten teilten sich in zwei Erzählstränge: Der Erste zeigte den Weg afghanischer Geflüchteter, der Zweite den von Syrern. Die jungen Darsteller bewiesen Vielfältigkeit, egal ob in Dialogen, Lesungen oder Tänzen, choreografiert von Phoung Nguyen. Dabei wurden sie stets begleitet von Projektionen und Effekten von Santi Cassataro, die mal Bilder aus einem zerstörten Syrien zeigten, ein andermal die Entfernung von Afghanistan nach Deutschland, oder Interviews mit geflüchteten Menschen über ihr heutiges Leben in Ratingen. Stets erklang im Hintergrund das Klavier mit „My Way“ von Frank Sinatra.

Projektleiterin Maria Zhukovsky, pädagogischer Leiterin Elena Zhukovsky und Regisseur Torben Freudenberg war besonders eines wichtig: die Vermittlung von Emotionen. Sei es durch Musik, Licht, oder Interaktion auf der Bühne, das Publikum nahm eben dies besonders begeistert auf: „Es war so toll“, so eine Zuschauerin unter Tränen, die zuvor 30 Jahre lang am Bolschoi Theater in Moskau tätig gewesen war. Einer weiteren Zuschauerin blieben vor allem die Sinneseindrücke des Stückes in Erinnerung: „Wenn die Darsteller über ihre Heimat und die Gerüche dort sprachen, war es als könnte man sie beinahe riechen“.

Projektleiterin Maria Zhukovsky äußerte sich begeistert über Regisseur Torben Freudenberg und lobte vor allem seine Empathie für die Thematik: „Ich war sehr beeindruckt davon, wie er mit diesem für ihn neuen Thema umgegangen ist. Er brachte das Projekt unter erschwerten Bedingungen auf die Bühne und es gelang ihm, die Geschehnisse auf der Bühne wirklich echt wirken zu lassen“. Besonders beeindruckte auch die junge Darstellerin Eleni Avgerinou, die unter Tränen die Geschichte einer Künstlerin und Mutter vortrug, die ihre Kinder in Syrien hatte zurücklassen müssen.