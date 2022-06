Fronleichnam in Ratingen : Ratinger Monstranz steckt voller Symbole

Fronleichnam in Ratingen

Ratingen Die Monstranz der Kirche St. Peter und Paul in Ratingen ist die bedeutendste des 14. Jahrhunderts am ganzen Rhein. Sie ist ein Geschenk des Pfarrers Bruno von Duysborgh.

Eine Monstranz ist generell ein kostbares, mit Gold und oft auch mit Edelsteinen gestaltetes liturgisches Schaugerät mit einem Fensterbereich, in dem eine gewandelte Hostie bei Gottesdiensten und Prozessionen in der römisch-katholischen Kirche zur Verehrung feierlich gezeigt wird. Normalerweise ist die Monstranz in St. Peter und Paul hinter Sicherheitsglas ausgestellt. Fronleichnam wird sie jedoch durch die Straßen getragen.