Feierabendmarkt in Ratingen : Mit Streetfood ins Wochenende

Mit einem Cocktail können die Besucher des des Feierabendmarktes ins Wochenende starten. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nächste Woche Freitag öffnet der zweite Feierabendmarkt in der Innenstadt. Was angeboten wird und welches Programm auf die Besucher wartet.

(jün) Nach einem gelungenen Auftakt in die Veranstaltungssaison 2022 mit dem Genießerwochenende im Mai folgt am Freitag, 17. Juni, von 16 bis 21 Uhr der zweite Ratinger Feierabendmarkt mit kulinarischen Genüssen, Irish Folk und Kinderschminken in der Ratinger Innenstadt.

Hierbei handelt es sich nicht um einen Wochenmarkt am Abend, sondern mehr um ein Streetfood-Event, bei dem die Ratingen Marketing GmbH in Kooperation mit den örtlichen Gastronomen und ergänzt durch ausgefallene Streetfood- und Spezialitätenstände zum sommerlichen Wochenendauftakt in die Innenstadt einlädt.

Das kulinarische Angebot reicht diesmal von Burgern, Flammkuchen, Süßkartoffeln, Currywurst, Wildbratwurst und -gulasch über süße Leckereien wie holländische Poffertjes und Churros bis hin zu leckeren Coktails.

Und auch ein kleines musikalisches Rahmenprogramm lädt wieder zum Verweilen auf dem wunderschönen Marktplatz ein. Neben einem DJ sorgt ab 18.30 Uhr die Band „Columban“ für die passende Atmosphäre.

Und auch die Einzelhändler in der Ratinger Innenstadt möchten an diesem Tag noch einmal im Rahmen eines Late-Night-Shoppings bis 20 Uhr, sprichwörtlich für ihre Kunden den roten Teppich ausrollen.

„Wir sind glücklich, dass dieses neue Veranstaltungsformat von den Bewohner und Besuchern unserer Stadt so gut angenommen wurde und freuen uns mit allen Beteiligten auf die kommenden Feierabendmärkte in dieser Saison“, so dass Team der Ratingen Marketing GmbH.