Weinmarkt Lintorf : Weinmarkt-Besucher können Rebstöcke gewinen

Jeder 300. Besucher des Weinmarkts in Lintorf kann einen Rebstock gewinnen und vielleicht in den nächsten Jahren eigene Trauben ernten. Foto: dpa, Wolfgang Runge

Lintorf Der Weinmarkt Lintorf feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Winzer und Werbegemeinschaft Lintorf locken deshalb mit einer besonderen Aktion. Besucher können Rebstöcke und Wein gewinnen.

() Die Werbegemeinschaft Lintorf lädt in der Zeit vom 16. bis 19. Juni zu ihrem beliebten Weinmarkt auf den Schützenplatz in Lintorf ein. Von Donnerstag bis Sonntag bieten fünf Winzer aus Rheinhessen, sowie das Lintorfer Wein- und Feinkost-Geschäft Leib & Rebe in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Lintorf, die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre ihre Weine zu verkosten. Der Weinmarkt öffnet täglich ab 12 Uhr, Freitag ab 15 Uhr.