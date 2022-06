Projekte zum Schuljahrsende in Isenbügel : Grundschüler üben eine Woche lang für Sicherheit

Projekte zum Schuljahrsende in Isenbügel

Heiligenhaus An der Adolf-Clarenbach-Grundschule in Isenbügel gab es während der Projektwoche zu Thema „Sicherheit“ ein breit gefächertes und auf die Klassenstufen abgestimmtes Themenpaket.

Das 1. Schuljahr beschäftigte sich mit dem Thema „Brandschutz und Sicherheit“. In dieser Zeit lernten die Schüler und Schülerinnen beider ersten Klassen nicht nur fleißig die wichtigen Aufgaben der Feuerwehr kennen (retten, schützen, bergen, löschen) und wie man im Brandfall einen Notruf richtig absetzt, sie machten auch auf dem Schulhof praktische (Wasser-)Übungen mit einem Schlauch. Besonderen Spaß bereitete den Kindern die ersten Versuche und eigene Experimente mit Feuer sowie die Befragung des Feuerwehrmannes, wie die „echte Arbeit“ bei der Feuerwehr aussieht.

Die Schüler und Schülerinnen der 3. Klassen absolvierten einen Erste-Hilfe-Kurs der Johannniter und wurden so zu „Ersthelfern von morgen“. Ein besonderes Highlight des Kurses war der Besuch zweier Sanitäter, die an ihrem freien Tag ehrenamtlich mit einem Rettungswagen zur Schule kamen und vor Ort demonstrierten wie man verletzte Personen versorgt und im Rettungswagen abtransportiert.

Die 4. Klassen beschäftigten sich in der Sicherheitsprojektwoche mit dem Thema „Süchte“, speziell Alkohol, Zigaretten und Mediensucht. Für die Präsentation drehten sie selbständig kleine Szenen, die am Ende der Woche zu einer Reportage zusammengefügt und der Parallelklasse vorgestellt wurden. Ein Highlight der Woche war der Rap „Knigge 2.0“, der die Gefahren thematisiert, die in den sozialen Medien lauern.