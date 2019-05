Ratingen : Nur mit Termin ins Bürgerbüro der Stadt

Ratingen Das Bürgerbüro wird an bestimmten Tagen eine Bedienung ausschließlich aufgrund vorheriger Terminvorbuchungen vornehmen.

(RP) Das Bürgerbüro der Stadt Ratingen, Peter-Brüning-Platz 3, erwartet unter anderem im Zusammenhang mit einigen bevorstehenden Feiertagen zu bestimmten Zeiten einen hohen Publikumsandrang und wird daher an folgenden Tagen eine Bedienung ausschließlich aufgrund vorheriger Terminvorbuchungen vornehmen: am Samstag, 25. Mai, am Freitag, 31. Mai, an den Samstagen 1. Juni und 8. Juni sowie am Freitag, 21. Juni, und am Samstag, 22. Juni. Damit will man den erwarteten erhöhten Publikumsandrang reibungslos abwickeln. Personen ohne Termin können an den genannten Tagen leider nicht bedient werden. Terminvergabe unter www.ratingen.de, oder telefonisch unter der Rufnummer (02102) 550-3222.