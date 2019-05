Musik : Trio Adorno spielt beim Kulturkreis Hösel

Hösel Das in Hamburg beheimatete Trio Adorno wurde 2003 im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert” gegründet.

(RP) Am kommenden Sonntag gibt es beim Kulturkreis Hösel ein besonderes Konzert. Das in Hamburg beheimatete Trio Adorno wurde 2003 im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert” gegründet. Schnell wurde klar, dass sich die drei jungen Musiker in der Kammermusikszene einen vielversprechenden Namen machen werden. Äußerst erfolgreich, vielfach mit Preisen und Sonderpreisen ausgezeichnet.