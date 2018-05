Hösel: Morgenstern Trio spielt beim Kulturkreis Hösel

Hösel

In seiner Reihe der Sonntagskonzerte des Kulturkreises Hösel gibt es am Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr ein besonderes Bonbon. Das Morgenstern Trio mit Katherine Klipfel, Klavier, Stefan Hempel, Violine, und Emanuel Wehse, Cello, tritt im Oktagon im Haus Oberschlesien an der Bahnhofstraße auf. Im Zentrum des Programms stehen die großen romantischen Klaviertrios von Schubert und Schumann. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro für Erwachsene, für Jugendliche ist er frei.