Kabarett : Zwischen Frühlingsgefühlen und Gartenarbeit

Ratingen Jürgen B. Hausmann gastiert am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der Ratinger Stadthalle.

(RP) Frühling, Pflanzen, Feiertage – unter dieses amüsante Motto hat Jürgen B. Hausmann sein Frühlingsspecial gestellt, das der Kabarettist am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der Stadthalle präsentiert.

Wenn es endlich wieder Frühling wird, dann ist der Hausmann als Gartenmann in seinem Element. Zwischen Blumen, Bäumen, Hecken kann sich schließlich kein Witz vor ihm verstecken.

Seine Schüler kennen ihn unter seinem richtigen Namen Jürgen Beckers als Lehrer für Griechisch, Geschichte und Latein. Die Karnevalisten lieben ihn als „Ne Hausmann“, egal, ob im Saal auf den Sitzungen der großen rheinischen Karnevalsvereine oder im Fernsehen bei „Karneval in Köln“ oder „Düsseldorf Helau“ oder auch auf den Bühnen in Ratingen.

Kabarettgastspiele in Birgelen

Kabarettgastspiele in Birgelen : Jürgen B. Hausmann kommt zweimal nach Birgelen

Zusatztermin in Weeze für Jürgen B. Hausmann

Kultur in Weeze

Kultur in Weeze : Zusatztermin in Weeze für Jürgen B. Hausmann

Comedy in Mönchengladbach

Comedy in Mönchengladbach : Kabarettist Hausmann zu Gast im Kunstwerk

Sein aktuelles Programm „Wie jeht et? – Et jeht!“ strahlte der WDR bereits mehrmals aus, ebenso wie das vorausgehende Programm „Isch glaub’ et Disch“.